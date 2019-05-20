2019-05-20T06:17:59+03:00
Здоровье

За неделю от укусов клещей в Приамурье пострадали 42 ребенка

Всего было укушено 164 человека
Полина ОЗЕРОВА
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В Амурской области сохраняется опасность подхватить вирусный клещевой энцефалит или другую болезнь, передающуюся через укусы клещей. По данным областного управления Роспотребнадзора, на 20-й неделе в регионе зарегистрировали 164 пострадавших от укусов клещей. Из них 42 - это дети.

Для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита в Приамурье приготовлено 4150 доз противоклещевого иммуноглобулина. Против опасной болезни уже привили 34307 человек. Продолжаются и акарицидные обработки зон отдыха и территорий детских лагерей - уже обработали 114,5 гектара.

Роспотребнадзор еще раз призывает амурчан соблюдать меры профилактики. И напоминают, что самое надежное средство от клещевого вирусного энцефалита это вакцина. Кроме того, выезжая в лес или на дачу, стоит соблюдать и индивидуальные средства защиты - использовать спреи и защитную одежду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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