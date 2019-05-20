За ночь в Приамурье выпало две трети месячной нормы осадков

СЕГОДНЯ 06:57 2019-05-20T06:57:26+03:00

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Сильные дожди в предпоследнюю неделю мая достались Приморскому и Хабаровскому краям и Амурской области. Всему виной циклон, пришедший на юг Дальнего Востока. Что касается Приамурья, то в центральных и южных районах по данным синоптиков сегодня за ночь выпало две трети месячной нормы осадков: от 3 миллиметров в Шимановске до 28-ми в Пояркове.

«Неустойчивая погода с осадками разной интенсивности на большей части области сохранится до середины недели, и уже сейчас ясно, что норма майских осадков будет превышена. Понятно, что при такой погоде не приходится ждать высоких температур - днем не выше +10+15 градусов», - сообщает Амурский гидрометцентр у себя в «Инстаграме».

Сильные дожди, ливни, грозы и усиление северо-восточного ветра в порывах до 18-23 метров в секунду ожидаются 20 и 21 мая. Как сообщает в связи с этим ГУ МЧС России по Амурской области, структурные подразделения ведомства будут работать в режиме повышенной готовности.

- В этот период на территории области возможно возникновение аварийных ситуаций, обусловленных нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, в том числе на объектах энергоснабжения, увеличение случаев травматизма среди населения в результате падения веток, деревьев и широкоформатных конструкций, - сообщают в МЧС.

Амурчанам при усилении ветра советуют держаться подальше от рекламных щитов, металлических конструкций и деревьев, а также не стоять под балконами.

ИСТОЧНИК KP.RU