В Благовещенске внедорожник врезался в полицейскую машину

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-20T08:12:15+03:00

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В столице Приамурья случилось ДТП с участием внедорожника и патрульной машины ГИБДД. Водитель внедорожника был в состоянии опьянения.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 18 мая на улице Театральной. Водитель на автомобиле марки «Ланд Крузер Прадо» нарушил правила расположения машин на проезжей части. В результате его авто столкнулось с полицейской машиной. К счастью, пострадавших среди людей не оказалось, механические повреждения получил лишь транспорт. На водителя составили административные протоколы сразу по двум статьям Кодекса по административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU