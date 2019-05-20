2019-05-20T11:37:17+03:00
Происшествия

Житель Приамурья четыре года незаконно хранил дома водку на 145 тысяч рублей

Немаркированный алкоголь он хотел продать
Юлия ГОМАН
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В Приамурье осудили 39-летнего мужчину, который незаконно хранил и перевозил с целью сбыта немаркированный алкоголь. Партия была большая, потянула на сумму более 145 тысяч рублей.

Как выяснилось, с мая 2013-го по конец августа 2017 года обвиняемый хранил у себя дома в Ивановском районе 810 бутылок водки. Бутылки были разного размера, сам алкоголь - разных марок. Задержали амурчанина сотрудники МО МВД России «Октябрьский», когда он вез водку в село Ромны. Незаконную продукцию у него забрали.

Как сообщает прокуратура Амурской области, мужчине назначили один год и шесть месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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