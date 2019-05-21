В Амурской области бороться с пожарами помогает новый вездеход
В Приамурье появилась новая техника, которая будет помогать бороться с пожарами. Вездеход прибыл в Архаринский лесхоз в конце апреля, а уже в середине мая техника прошла испытания на тушении природного пожара.
«Ее основная задача - помогать оперативно тушить лесные пожары в труднодоступных местах, а именно, доставлять людей к очагу возгорания, доставлять таборное оборудование, воде, продукты питания и горючее! Лесники довольны - говорят, отличный помощник в борьбе с огнем!», - сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области в «Инстаграме».
Вездеход - гусеничный, максимально разогнаться может до 65 километров в час. Пройти он может хоть по кочкам, хоть по болоту. Да что там, он и по воде плыть может - со скоростью 6 километров в час!
В Амурской области бороться с пожарами помогает новый вездеход.Видео: instagram.com/minlesamur
ИСТОЧНИК KP.RU