В Приамурье почти семь тысяч детей получат путевки в детский сад

СЕГОДНЯ 02:07 2019-05-21T02:07:50+03:00

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Почти семь тысяч юных амурчан в этом году получат путевки в детские сады. Больше всего мест в дошкольных учреждениях получат жители Благовещенска, Свободного и Белогорска. Они предназначены для ребят младше трех лет. Период основного комплектования уже начался, в его рамках путевки получат 5,5 тысячи детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Кроме того, еще 350 ребят получат места за счет внутренних резервов учреждений. Для этого проведут ремонт и купят нужный инвентарь. Еще 410 детей пойдут в новые садики в Благовещенске и Благовещенском районе и Белогорске, а в Свободном достраивают пристройку к детскому саду на 120 мест (как для детей до трех лет, так и постарше).

- В Амурской области нет очереди в детский сад для детей от трех до семи лет. Проблема с этой категорией детей решена полностью. Очередь сохраняется для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, поскольку не все муниципальные детские сады города могут принять таких детей. При этом в таких муниципалитетах, как Белогорский, Завитинский, Зейский, Константиновский, Тындинский, Шимановский районы, городе Шимановске, ЗАТО Циолковский очередь на предоставление ребенку места в дошкольной образовательной организации отсутствует, путевки для детей родители получают в день обращения, - подчеркнула министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева.

ИСТОЧНИК KP.RU