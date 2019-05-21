Дождь в Благовещенске побил рекорд 80-летней давности

СЕГОДНЯ 06:56 2019-05-21T06:56:56+03:00

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В Приамурье пришел циклон. Дожди, грозы и усиление ветра продлились несколько дней. Выдающимся стало 20 мая. В Благовещенске за сутки выпало 30 мм осадков. Это 70% от нормы месяца.

«Это самый сильный дождь на эту дату, прежний рекорд продержался более 80 лет: 20 мая 1935 года в Благовещенске выпало 18,7 мм. Пока это самый сильный дождь теплого сезона 2019 года, но весь сезон еще впереди», - написали сотрудники Амурского гидрометцентра на своей странице в «Инстаграме».

Досталось также Белогорскому и Архаринскому районам. Здесь количество осадков составило 40-42 мм - это сравнимо с майской нормой. И это еще не окончательные итоги циклона. Дожди, хотя и не такие сильные, еще продолжатся. Так, 22 мая в отдельных районах Приамурья снова ожидаются дожди и грозы, в Благовещенске - без существенных осадков. Понятно, что при такой погоде ждать тепла особо не приходится. По данным синоптиков, днем температура не будет подниматься выше +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU