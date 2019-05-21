Милые, добрые, носатые: в краеведческом музее открывается персональная выставка Анны Тюриной

СЕГОДНЯ 10:37 2019-05-21T10:37:13+03:00

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С творчеством художницы Анны Тюриной знакома, наверное, половина города. На различных мероприятиях и городских маркетах можно увидеть ее картины, постеры, значки и открытки. Иногда она тут же сидит и рисует «быстрые портреты Тюриной». И вот теперь все по-взрослому - в областном краеведческом музее в этот четверг в 15.00 открывается ее персональная выставка «Носатые истории».

Стиль Анны сложно спутать с другими амурскими художниками, а темами работ всегда становится то, что волнует и вдохновляет ее саму.

- Как обычно - все про меня. Много неаккуратных ляпов, размазни и плавных линий, котов лупоглазых, толстых птичек и носатых девочек, конечно же. Мечтательные, довольные, хитрые, уставшие - всякие, - рассказывает Анна.

Несмотря на такую специфику, в картинах художницы каждый может найти что-то и про себя тоже. На выставке будет представлено более 50 работ. Это и акриловая живопись на холсте, и графика, и постеры, и значки с открытками. Яркие работы художницы будто возвращают в детство, вызывая приятные воспоминания и ассоциации. Полюбоваться ими можно будет до середины июня.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

с 23 мая

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ИСТОЧНИК KP.RU