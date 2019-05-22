Амурский гидрометцентр: Норма влаги в Благовещенске перевыполнена

СЕГОДНЯ 03:49 2019-05-22T04:08:33+03:00

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Циклон, изрядно «подмочивший» районы Приамурья за последние пару дней, потихоньку уходит из региона. Синоптики отмечают: норма влаги мая в Благовещенске на этой неделе была выполнена и даже перевыполнена. Так, 21 мая к прошедшему в областном центре накануне рекордному дождю прибавилось еще 15 мм осадков. Рекорда дня на этот раз не состоялось - в 1934 году в этот день выпало 18,6 мм. Накрыло дождями и другие районы области.

«За два дня - 20 и 21 мая - Михайловский, Архаринский, Свободненский и Белогорский районы получили 44-46 мм осадков, что сравнимо с майской нормой дождей. В других местах от 30 до 40 мм, в мае за месяц такое количество не каждый год выпадает. Во вторник зона осадков поднялась в более северные районы - в Селемджинском, Зейском и Магдагачинском выпало около 20 мм», - сообщают сотрудники Амурского гидрометцентра в «Инстаграме».

Напомним, ранее сообщалось, что 20 мая в Благовещенске был побит рекорд дня по осадкам, державшийся с 1935 года. Пока что это был самый сильный дождь теплого сезона 2019 года. После него дорожным службам пришлось откачивать воду с улиц, ну а благовещенцы начали делиться в соцсетях видеороликами и фотографиями с последствиями ливня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/710247" frameborder="0"></iframe> Соцсети: Последствия ливня в Благовещенске.Видео: instagram.com/blagalive

ИСТОЧНИК KP.RU