Амурчан приглашают на празднование Дня славянской письменности
В рамках празднования Дня славянской письменности в Благовещенске пройдет праздник «Славянских букв святая вязь». Гости мероприятия смогут узнать множество интересной информации о русском алфавите, письме, языке, а также о создателях славянской азбуки - Кирилле и Мефодии.
На празднике все желающие смогут проверить свои знания русского языка и литературы - здесь будут проводиться всевозможные викторины, ребусы, тесты и интерактивные игры. Также юные читатели и их родители смогут посоревноваться в иллюстрировании пословиц и раскрашивании тематических картинок и буквицы. Здесь же будут продаваться книги амурских авторов и изделия народных мастеров.
Амурская областная филармония
ул. Пионерская, 1
24 мая с 17.30 до 18.30
6+
ИСТОЧНИК KP.RU