2019-05-22T04:06:24+03:00
Досуг

Амурчан приглашают на празднование Дня славянской письменности

На празднике все желающие смогут проверить свои знания русского языка и литературы
Полина ОЗЕРОВА
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День славянской письменности в Благовещенске отмечают каждый год. Фото: libamur.ruДень славянской письменности в Благовещенске отмечают каждый год. Фото: libamur.ru
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В рамках празднования Дня славянской письменности в Благовещенске пройдет праздник «Славянских букв святая вязь». Гости мероприятия смогут узнать множество интересной информации о русском алфавите, письме, языке, а также о создателях славянской азбуки - Кирилле и Мефодии.

На празднике все желающие смогут проверить свои знания русского языка и литературы - здесь будут проводиться всевозможные викторины, ребусы, тесты и интерактивные игры. Также юные читатели и их родители смогут посоревноваться в иллюстрировании пословиц и раскрашивании тематических картинок и буквицы. Здесь же будут продаваться книги амурских авторов и изделия народных мастеров.

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

24 мая с 17.30 до 18.30

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ИСТОЧНИК KP.RU

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