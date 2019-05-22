Власти задумались о реновации центра Благовещенска

СЕГОДНЯ 07:10 2019-05-22T07:10:55+03:00

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Благовещенск в перспективе ждет реновация. Об этом на пресс-конференции в областном правительстве рассказал министр строительства и архитектуры Приамурья Игорь Карзунин. Сейчас программа реновации находится на стадии рассмотрения. В министерстве изучают практику Московской области и других регионов, прорабатывают постановления.

Планируется, что в ходе реновации из центра Благовещенска исчезнут ветхие строения. Их заменят на новые. При этом они должны быть правильно расположены и выполнены в едином стиле. Пока же, как признается министр, у нас с этим проблемы:

- Сейчас застройщик выкупает участок, достаточный для постройки, и в зависимости от того, как он расположен, на нем строят дом. Боком, наискосок, под углом... Рядом другой застройщик делает то же. И в итоге мы можем получить квартал, застроенный как попало.

Архитектурно-планировочные решения при строительстве не отслеживаются, все происходит бесконтрольно. Но сейчас в министерстве собираются этот вопрос проработать, законодательно все упорядочить.

- Для реновации некоторые участки в центре города будут изыматься - на разумных и выгодных для всех условиях, - продолжает Игорь Владимирович. - При этом мы будем контролировать строительство на этих участках. Будем требовать, чтобы инвесторы предоставляли проекты застройки.

Министр также подчеркнул, что нашему городу нужна именно реновация центра, а не застраивание окраин и переселение туда людей. Последнее будет невыгодно, ведь тогда потребуется тянуть коммунальные сети большой протяженности, строить дорогие насосные станции, чтобы привести на окраины тепло. К тому же застройка отдаленных участков Благовещенска отрицательно скажется на инфраструктуре, возникнут транспортные проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU