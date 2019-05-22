Амурчанин напал на пенсионерку ради 2000 рублей

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-22T08:08:22+03:00

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44-летний житель села Поярково напал на пожилую женщину. По предварительной информации, неработающий и ранее судимый амурчанин пришел домой к 77-летней женщине. С порога он набросился на пенсионерку, побил и, угрожая ножом, потребовал денег. Женщина испугалась и рассказала, где хранит свои сбережения. «Уловом» злоумышленника стали чуть более 2000 рублей.

- В полицию пожилая женщина обращаться сразу не стала, так как сильно напугалась. О случившемся она рассказала лишь через несколько дней своей знакомой, которая и обратилась в дежурную часть, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

Полицейские опросили саму потерпевшую, а также возможных свидетелей. В конце концов, подозреваемого смогли вычислить и задержать в квартире у его знакомых. Злоумышленника заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU