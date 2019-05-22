В Приамурье осудили бывшего сотрудника соцзащиты, похитившего более 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:25 2019-05-22T08:25:19+03:00

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В Приамурье за мошенничество осудили 33-летнего бывшего работника соцзащиты в Сковородино. Воспользовавшись своим положением, он похитил более 11 миллионов рублей. Как установило следствие, с 2012 по 2016 годы обвиняемый оформлял бухгалтерские документы на получение ежемесячных денежных выплат по категории «дети первых трех лет жизни» и «кормящие матери» и вносил в них заведомо ложные сведения. Похищенными деньгами распоряжался по своему усмотрению.

- Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе частичное возмещение ущерба на сумму 510 тысяч рублей, и назначил мужчине 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Амурской области.

Также суд взыскал с него невозмещенный ущерб - 11 миллионов «с копейками». Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU