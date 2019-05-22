2019-05-22T08:25:19+03:00
Происшествия

В Приамурье осудили бывшего сотрудника соцзащиты, похитившего более 11 миллионов рублей

Он подделывал бухгалтерские документы
Юлия ГОМАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Приамурье за мошенничество осудили 33-летнего бывшего работника соцзащиты в Сковородино. Воспользовавшись своим положением, он похитил более 11 миллионов рублей. Как установило следствие, с 2012 по 2016 годы обвиняемый оформлял бухгалтерские документы на получение ежемесячных денежных выплат по категории «дети первых трех лет жизни» и «кормящие матери» и вносил в них заведомо ложные сведения. Похищенными деньгами распоряжался по своему усмотрению.

- Суд учел обстоятельства уголовного дела, в том числе частичное возмещение ущерба на сумму 510 тысяч рублей, и назначил мужчине 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Амурской области.

Также суд взыскал с него невозмещенный ущерб - 11 миллионов «с копейками». Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Амурчанин напал на пенсионерку ради 2000 рублей
Власти задумались о реновации центра Благовещенска
Амурчан приглашают на празднование Дня славянской письменности
Амурский гидрометцентр: Норма влаги в Благовещенске перевыполнена
С благовещенских дорог откачивают воду после рекордного ливня
Милые, добрые, носатые: в краеведческом музее открывается персональная выставка Анны Тюриной
Людей, чьи останки нашли в Верхнеблаговещенском, расстреляли
Дождь в Благовещенске побил рекорд 80-летней давности
В Приамурье почти семь тысяч детей получат путевки в детский сад
В Амурской области бороться с пожарами помогает новый вездеход
Житель Приамурья четыре года незаконно хранил дома водку на 145 тысяч рублей
В Благовещенске внедорожник врезался в полицейскую машину
За ночь в Приамурье выпало две трети месячной нормы осадков
За неделю от укусов клещей в Приамурье пострадали 42 ребенка
В Благовещенской епархии появился священник-китаец