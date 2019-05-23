В девяти районах Приамурья дорожники устраняют последствия ливней

СЕГОДНЯ 04:22 2019-05-23T04:23:04+03:00

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В Амурской области дорожные службы устраняют последствия ливней. Работы ведутся в девяти районах. Как сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, на территории области после дождей дорожное сообщение в некоторых районах оказалось затруднено. Чаще всего из-за обильных ливней страдают «гравийки».

- Мы оперативно прорабатываем и организовываем движение транспорта по альтернативным маршрутам. На данный момент транспортное сообщение по региональным трассам затруднено, но проезд есть, - отметил начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

На всех трасса организовано дежурство, в министерство поступает оперативная информация. Там, где это возможно, последствия стихии устраняют сразу, а там, где это пока не возможно, дорожники приступят к работе, когда ситуация стабилизируется.

Ну а автомобилистам пока советуют быть внимательными, особенно в темное время суток, и ориентироваться на дорожные знаки, которые указывают объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU