2019-05-23T04:39:43+03:00
Происшествия

В Свободном после пожара в жилом доме найдено тело женщины

Причину и виновника ЧП устанавливают
Полина ОЗЕРОВА
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В городе Свободном Амурской области накануне случилось ЧП. Здесь загорелся жилой дом на частном подворье. Сообщение о пожаре поступило днем 22 мая. На место выехали сотрудники двух пожарно-спасательных частей - десять человек и три единицы техники.

К тому моменту, когда прибыли пожарные, из-под крыши строения валил густой дым. В дом направилось звено газодымозащитной службы, чтобы проверить, есть ли в здании люди. Пожарные нашли тело женщины 1980 года рождения. Ликвидировать открытое горение удалось через 11 минут. Сейчас специалисты устанавливают причину и виновника случившегося. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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