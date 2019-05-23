Солнце вернулось в Благовещенск ненадолго

СЕГОДНЯ 05:17 2019-05-23T05:17:35+03:00

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Начало недели потрясло амурчан резким похолоданием и затяжными дождями. Только в Благовещенске месячная норма осадков была выполнена и перевыполнена всего за несколько дней. Это обернулось дорожным коллапсом: в амурской столице по дорогам потекли реки, местами по области дорожное сообщение оказалось затруднено. Устранять последствия ливней дорожным службам пришлось в 9 районах Приамурья.

И даже выглянувшее 23 мая солнце жителей области не только порадовало, но и насторожило - не верится, что потеплело надолго. Увы, в Амурском гидрометцентре опасения лишь подтвердили:

- Этот циклон ушел, однако погода остается неустойчивой. В ближайшие два дня в Благовещенске ожидается теплая солнечная погода, но уже к началу недели дожди могут вернуться. Правда, таких сильных осадков мы пока не прогнозируем.

Похоже, расслабляться амурчанам еще рано. Так что, если вы планируете отдых на природе в ближайшие выходные, запаситесь горячим чаем и пледами.

ИСТОЧНИК KP.RU