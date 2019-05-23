Достопримечательности Приамурья появились в мобильном путеводителе

СЕГОДНЯ 05:34 2019-05-23T05:34:53+03:00

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Теперь Амурскую область можно найти в популярном мобильном путеводителе TopTripTip Russia. Через приложение в смартфоне люди смогут сами построить свой маршрут по самым интересным точкам региона. Здесь не только общая полезная информация, но и точные координаты объекта. Сейчас здесь более 50 локаций. Информация представлена на русском и английском языках.

- Сегодня самостоятельная организация поездок - это тренд в туризме. Мобильное приложение способно обеспечить доступ к информации, в том числе без интернета. Приложение будет регулярно пополняться информацией об объектах, событиях, маршрутах и сервисах для туристов, - отметила первый замминистра экономического развития и внешних связей области Екатерина Киреева.

К слову, туризм у нас - не просто развлечение для гостей области, это одна из шести отраслей, прописанных в стратегическом плане развития Приамурья. Сейчас в регионе готовят сводный план развития отрасли, в котором будет список приоритетных региональных проектов в сфере развития туризма до 2035 года.

ИСТОЧНИК KP.RU