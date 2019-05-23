2019-05-23T06:41:40+03:00
Происшествия

В Благовещенске посетитель пивной получил ножевые ранения

Конфликт в заведении перерос в поножовщину [видео]
Полина ОЗЕРОВА
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В Благовещенске в одном из так называемых мини-баров случились кровавые разборки. Так инцидент назвали в паблике blag_dtp в «Инстаграме», где появилось видео его последствий. По словам очевидцев, сегодня ночью в пивной в районе пересечения улиц Зейская и Новая повздорили два посетителя. Итогом стали ножевые ранения.

Информацию подтвердили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский». Как пояснили в полиции, сообщение о драке между двумя посетителями заведения поступило около двух часов ночи. Согласно предварительной информации, ранен был один из них. Мужчину доставили в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и расспрашивают свидетелей. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Драка в благовещенской пивной переросла в поножовчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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