В Благовещенске посетитель пивной получил ножевые ранения
В Благовещенске в одном из так называемых мини-баров случились кровавые разборки. Так инцидент назвали в паблике blag_dtp в «Инстаграме», где появилось видео его последствий. По словам очевидцев, сегодня ночью в пивной в районе пересечения улиц Зейская и Новая повздорили два посетителя. Итогом стали ножевые ранения.
Информацию подтвердили в пресс-службе МО МВД России «Благовещенский». Как пояснили в полиции, сообщение о драке между двумя посетителями заведения поступило около двух часов ночи. Согласно предварительной информации, ранен был один из них. Мужчину доставили в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и расспрашивают свидетелей. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
Драка в благовещенской пивной переросла в поножовчину.
ИСТОЧНИК KP.RU