2019-05-24T03:57:46+03:00
Дом. Семья

В Приамурье пчел после зимовки проверяют на болезни

Пчеловоды обязаны приносить своих «питомцев» на проверку
Юлия ГОМАН
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В Амурской области идет проверка пчел. Состояние их здоровья проверяют круглый год, но именно весной, после зимовки, проходят основные проверки. Насекомых в банках пчеловоды приносят в областную ветлабораторию.

- Для пчеловодов такие исследования обязательны, поскольку болезни пчел часто заразны для насекомых, и один недобросовестный пасечник способен загубить пчелосемьи по всей округе. Отметки о пройденном пчелами «медосмотре» обязательно вносятся в паспорт пасеки. Отсутствие такой отметки или отказ от исследований грозит административной ответственностью, - рассказал замначальника управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Анатолий Нижник.

Как отмечают в управлении, уже прошедшие в этом году «медосмотр» пчелки оказались здоровы. К слову, хорошее здоровье пчелы - залог качества меда, который она производит. Признаки некоторых заболеваний специалисты могут определить сразу - визуально. Но бывает, что необходимо вскрытие, которое проводится под микроскопом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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