2019-05-24T04:21:04+03:00
Общество

Амурчан призывают пригласить в гости детей из интернатов и детдомов

В области начинается акция «Каникулы в семье»
Юлия ГОМАН
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Акция «Каникулы в семье» проходит в Приамурье уже в четвертый раз. В прошлом году на призыв минсоцзащиты пригласить в гости воспитанников детдомов, приютов и интернатов откликнулись 87 амурских семей. В гостях побывали 105 ребят, а позже 24 из них взяли в эти семьи под постоянную опеку.

Как поясняют в министерстве соцзащиты населения Амурской области, гостевой режим - это форма помощи ребенку из детского дома без оформления его постоянного проживания в семье. Приглашать советуют ребят старше 10 лет. Они уже достаточно большие, чтобы понять, что идут в гости на некоторое время и потом надо будет вернуться. Гостевой режим поможет детям из госучреждений посмотреть, как живет обычная семья, как она ведет хозяйство, как люди общаются в семейном кругу и так далее. Иногда такая форма наставничества используется как подготовка ребенка и семьи к усыновлению или оформлению опеки. Также гостевой режим позволяет получить моральную поддержку детям-сиротам и после выпуска из учреждения. Особенно важно это для ребят, которым это предстоит в ближайшее время.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Приамурье проживает более 800 детей, оставшихся без попечения родителей, 80% из них - дети старше 10 лет.

ВАЖНО!

За консультацией по вопросам оформления гостевого режима обращайтесь в органы опеки и попечительства по месту жительства, в службы по подготовке и сопровождению замещающих семей, а также в ресурсный центр по подготовке и сопровождению замещающих семей по телефонам 8(4162)200-269, 200-242.

ИСТОЧНИК KP.RU

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