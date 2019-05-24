В Белогорске после пожара в жилом доме нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 04:32 2019-05-24T04:32:12+03:00

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В Белогорске на месте пожара нашли тело мужчины. Сейчас специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

ЧП случилось накануне. Сообщение о возгорании поступило пожарным в 14.45. Как выяснилось, загорелся частный жилой дом в селе Низинное на улице Новой.

- Через девять минут огнеборцы пожарно-спасательной части № 4, в составе восьми человек и двух единиц техники, прибыли на место. В течение девять минут открытое горение ликвидировали. На месте пожара обнаружен мужчина 1942 года рождения без признаков жизни. Обстоятельства устанавливаются, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU