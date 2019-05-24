2019-05-24T07:49:16+03:00
Общество

Для медали к 45-летию Байкало-Амурской магистрали разработали дизайн

На ней будут изображены молодые строители на фоне железных дорог
Полина ОЗЕРОВА
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Так будет выглядеть новая медаль. Фото: amurobl.ruТак будет выглядеть новая медаль. Фото: amurobl.ru
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В Приамурье разработали дизайн медали к юбилею БАМа. Украшена она будет изображением молодых строителей на фоне железных дорог, а также условной картой магистрали. Также на медали будет надпись «БАМ», а на лицевой стороне внизу - «Ветеран - строитель». Еще одна надпись - «от Байкала до Амура» - украсит награду по окружности. С обратной стороны будет изображен дубовый венок, окаймляющий надпись «45 лет». Медаль будет соединяться с прямоугольной колодочкой, обтянутой шелковой муаровой лентой, имитирующей флаг Амурской области - с красной, белой и синей полосками.

- Удостоятся данной награды работники организаций транспорта, дорожного хозяйства, геодезии и картографии, принимавших активное участие в строительстве БАМа и безупречно проработавшие на БАМе не менее 30 лет, а также работники исполнительных органов власти и местного самоуправления, внесшие значительный вклад в развитие Байкало-Амурской магистрали, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Вручать эти награды планируют в июле - в день празднования юбилея Байкало-Амурской магистрали и накануне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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