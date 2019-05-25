Главный спасатель Приамурья за год заработал свыше 3 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:10 2019-05-25T07:12:02+03:00

Также он задекларировал квартиру, земельный участок и гараж

Изменить размер текста: A A

Главное управление МЧС России по Амурской области опубликовало сведения о доходах сотрудников за 2018 год. Так, начальник управления Матвей Гибадулин заработал 3 226 830 рублей. Помимо этого, в собственности у главного амурского спасателя имеется квартира площадью 71 квадратный метр, земельный участок , гараж и автомобиль.

Не отстают от Матвея Гибадулина и его заместители. Первый зам Игорь Смирнов отчитался о доходе в размере 2 083 519,45 рубля. Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы получил 1 630 706,10 рубля. Главный государственный инспектор Амурской области по маломерным судам Иван Воробьёв заработал 1 168 505,1 рубля. Начальник финансово-экономического отдела управления Любовь Колонтай задекларировала 173 860,19 рубля дохода. Наконец, доход начальника управления гражданской защиты Денис Вайда составил 1 498 335,65 рубля.

Впрочем, по сравнению с доходами первых лиц прокуратуры Амурской области эти числа не так велики. Например, главный прокурор региона Руслан Медведев в прошлом году заработал около 4 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU