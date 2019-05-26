В Тынде вандалы сломали надгробия

СЕГОДНЯ 06:48 2019-05-26T06:48:44+03:00

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Сегодня в паблике tynda_28rus появилось видео местного жителя города Тынды, в котором он рассказывает о происшествии.

- Приехал к отцу на кладбище, а здесь вот такое… - говорит очевидец. – Кто-то все памятники, представляете, уронил. Специально. Вот такой вандализм происходит…

Кому и зачем нужно было ломать надгробия – не понятно. На кладбище уже проводит работу полиция. Амурчане в негодовании от такого поступка. В комментариях к видео люди высказывают свои предположения о виновниках. Одни считают, что это сделали подростки, другие подозревают ритуальные компании, третьи предполагают, что в итоге обвинят медведей.

Кстати, косолапые действительно заглядывают на кладбища в поисках пищи в северных районах Амурской области. В мае этого года, в родительский день на кладбище поселка Юктали (Тындинского района) как раз заходил медведь. Животное сняли на видео и выложили в соцсети. Медведь кушал оставленную на могилах еду. Несмотря на то, что косолапый никого не трогал, в целях безопасности его убили.

ИСТОЧНИК KP.RU