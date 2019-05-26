Польские авиаторы прилетят в Благовещенск

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-26T08:41:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Летчики из Польши планируют совершить перелет Варшава-Токио-Варшава. Их маршрут будет пролегать и через Россию. Экипаж пролетит через Псков, Москву, Казань, Уфу, Новосибирск, Иркутск, Читу, Тынду, Южно-Сахалинск. А 5-6 июня авиаторы посетят Благовещенск.

Такой сложный и необычный перелет путешественники посвятили легендарному польскому летчику Болеславу Орлиньскому. Он проделал тот же путь в 1926 году, но на самолете Breguet.

- Организатором перелета является фонд Ромуальда Коперского, одного из участников путешествия, – сообщается в паблике Аэроклуба Благовещенска aerograd_blg. - Фонд отмечает, что в соответствии с уставом он действует в интересах улучшения имиджа Польши в России и России в Польше. На маршруте предстоящего перелета запланированы многочисленные встречи, в ходе которых будут представлены общие достижения в сфере культуры и искусства, а прежде всего те, которые, несмотря на «политический ветер», навсегда соединили народы Польши и России.

ИСТОЧНИК KP.RU