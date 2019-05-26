Спасатели предупреждают: вероятны перебои с электричеством

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-26T10:09:12+03:00

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В понедельник, 27 мая в столице Приамурья, по информации Амурского гидрометцентра, вероятен небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Специалисты МЧС предупреждают: в этот период могут произойти аварии и перебои с подачей электричества.

- При усилении ветра, находясь на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, – сообщают сотрудники МЧС. - Никогда не стойте под балконами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Кроме этого, местами по Амурской области порывы северного ветра будут достигать до 18 м/с. В некоторых местах ожидаются дожди и грозы. А утром и вечером – туманы.

Во время грозы опасна молния, напоминают спасатели. Если вы во время грозы находитесь дома, то нужно закрыть окна, дымоходы, двери (чтобы исключить сквозняк). Помимо этого необходимо отключить электроприборы. Нельзя стоять у окна и массивных металлических предметов.

В случае происшествия звоните:

- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи;

- «01» - со стационарных телефонов;

- «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU