Спасатели предупреждают: вероятны перебои с электричеством
В понедельник, 27 мая в столице Приамурья, по информации Амурского гидрометцентра, вероятен небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.
Специалисты МЧС предупреждают: в этот период могут произойти аварии и перебои с подачей электричества.
- При усилении ветра, находясь на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, – сообщают сотрудники МЧС. - Никогда не стойте под балконами. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Кроме этого, местами по Амурской области порывы северного ветра будут достигать до 18 м/с. В некоторых местах ожидаются дожди и грозы. А утром и вечером – туманы.
Во время грозы опасна молния, напоминают спасатели. Если вы во время грозы находитесь дома, то нужно закрыть окна, дымоходы, двери (чтобы исключить сквозняк). Помимо этого необходимо отключить электроприборы. Нельзя стоять у окна и массивных металлических предметов.
В случае происшествия звоните:
- «101» - для набора со всех операторов мобильной связи;
- «01» - со стационарных телефонов;
- «112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU