В Благовещенске при столкновении машин пострадал 2-летний ребенок

СЕГОДНЯ 03:21 2019-05-27T03:21:35+03:00

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В Благовещенске случилось ДТП, в котором пострадал 2-летний пассажир. К счастью, ребенок ехал в автокресле, поэтому более серьезных травм он не получил.

Утром 24 мая на пересечении Новотроицкого шоссе и улицы Текстильной (на регулируемом перекрестке) столкнулись Honda Fit, и Honda Strem. Во втором автомобиле находился маленький пассажир, который получил незначительные травмы от силы столкновения иномарок.

Как отмечают в городском отделе ГИБДД, с начала 2019 года на территории Благовещенска и Благовещенского района произошло уже 185 ДТП, в которых пострадали люди. Из них 14 произошло с участием детей, причем в одном случае родители везли ребенка, не пристегнув его ремнем безопасности. В Госавтоинспекции также напоминают водителям, что за нарушение требований к перевозке детей в соответствии с п. 3 ст. 12.23 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 3000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU