В Приамурье появится субсидированный авиарейс из Тынды в Хабаровск

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-27T08:18:56+03:00

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Выполнять полеты по маршруту Хабаровск - Тында - Хабаровск, начиная с 23 июня, будет авиакомпания «Хабаровские авиалинии». Тынду включили в список населенных пунктов, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах России, а маршрут - в перечень субсидируемых для всех категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

- Мы обратились в авиакомпанию «Хабаровские авиалинии» с просьбой рассмотреть возможность выполнения рейсов самолетами компании и заключения договора с Росавиацией для обеспечения перевозок пассажиров по специальному тарифу из Тынды в Хабаровск и обратно. Руководство авиакомпании приняло наше предложение, и в кратчайшие сроки перевозчик согласовал полеты по этому маршруту, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приамурья Александр Зеленин.

По словам министра, тариф на перелет составит от 7 050 рублей, с нормой бесплатного провоза багажа до 20 килограммов в эконом-классе. Выполнять рейсы будет самолет Ан-24 (44 кресла) по воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Подробнее о расписании полетов можно узнать на сайте авиакомпании www.khabavia.ru, здесь же можно приобрести билеты. Также это можно сделать в агентствах и кассах города.

ИСТОЧНИК KP.RU