В Приамурье, несмотря на запрет, торговали алкоголем во время последних звонков

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-27T09:15:53+03:00

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В школах Приамурья с 23 по 25 мая прошли последние звонки. На время торжественных мероприятий было запрещено торговать спиртными напитками, вот только некоторые предприниматели этот запрет нарушили. Полицейские выявили 21 нарушение в этой сфере.

К слову, полицейские в эти дни также занимались обеспечением порядка на праздниках. Были созданы мобильные группы, в которые входили сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные.

- К местам проведения мероприятий, общественным местам, где находилось массовое скопление граждан и, в частности, празднующих школьников, были приближены маршруты патрулирования экипажей ГИБДД и других наружных служб полиции. Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время проведения торжественных мероприятий не допущено, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU