2019-05-27T09:58:00+03:00
Происшествия

В Благовещенске после драки с поножовщиной в пивной завели уголовное дело

Подозреваемого заключили под стражу на два месяца
Полина ОЗЕРОВА
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Драка с поножовщиной, случившаяся в одной из благовещенских пивных 23 мая, вылилась в уголовное дело. Напомним, в заведении повздорили двое посетителей. В итоге один из них схватился за нож, а второй был ранен. С ножевыми ранениями пострадавшего увезли в больницу.

О драке сообщили в дежурную часть. Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей и очевидцев, изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и т.д. В итоге полицейским удалось вычислить подозреваемого - 34-летнего благовещенца. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», подозреваемого заключили под стражу на два месяца.

- По факту причинения вреда здоровью гражданину проводится проверка, в ходе которой устанавливается степень причиненного вреда здоровью потерпевшего. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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