С 18.00 в Благовещенске из-за непогоды установят режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 11:26 2019-05-27T11:26:56+03:00

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В Благовещенске снова ожидается ухудшение погоды. 27 мая с 18.00 на территории в города установят режим повышенной готовности. Напомним, ранее сообщалось, что в «Инстаграме» Амурского гидрометцентра появилось штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 28 мая местами по южным районам Приамурья усилится северный и северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 20-25 метров в секунду. Что касается Благовещенска, будет облачно, ночью пройдет дождь, а днем - сильный дождь. Ветер будет северный, северо-западный со скорость 5-10 метров в секунду, с порывами ночью до 13-18, а днем 20-25 метров в секунду. Понятно, что при таких условиях ждать тепла не приходится: температура ночью составит всего +8…+10 градусов, днем будет - до +9…+11 градусов.

В такую погоду управление по делам ГОЧС Благовещенска призывает горожан не парковать машины возле зданий, строений и под деревьями. Также следует закрыть дома все окна и форточки, находясь на улице не стоять вблизи линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и витрин и т.д.

ВАЖНО!

При возникновении несчастных случаев обращайтесь в единую службу спасения по телефону 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС города Благовещенска: 202-112.

ИСТОЧНИК KP.RU