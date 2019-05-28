В Благовещенском районе обокрали фермера на 600 тысяч рублей
В селе Марково Благовещенского района обокрали руководителя местного крестьянско-фермерского хозяйства. Мужчина сообщил в полицию, что со склада кто-то забрал металлическое основание от фрезерного станка. Ущерб потянул на 600 000 рублей.
Участок, где находится склад, был огорожен забором лишь частично, чем и воспользовался охочий до чужого добра злоумышленник. Он заехал на чужую территорию на грузовике, сорвал замок с двери склада, а затем загрузил имущество фермера в машину и уехал.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Сотрудникам уголовного розыска удалось установить машину, на которой приезжал злоумышленник. Как оказалось, один из местных жителей попросил на время грузовик у его хозяина. У него-то и нашли похищенное добро. Имущество вернули хозяину, а подозреваемого пока что оставили под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.
ИСТОЧНИК KP.RU