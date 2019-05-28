2019-05-28T06:59:29+03:00
Общество

Новому главе Благовещенского района вручили переходящее седло

Евгению Седых пожелали держаться в нем крепко и прямо
Анатолий ЛЕВСКОЙ
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В ходе инаугурации новоиспеченный глава получил от предшественников тематические подарки. Фото: blagraion.ruВ ходе инаугурации новоиспеченный глава получил от предшественников тематические подарки. Фото: blagraion.ru
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Накануне Евгений Седых официально вступил в должность главы Благовещенского района. Как принято, в ходе инаугурации новоиспеченный глава получил от предшественников тематические подарки.

Экс-глава района Сергей Адаменко подарил Седых набор почти советских символов - серп и строительный мастерок, а еще один бывший, Игорь Горевой - переходящее седло с пожеланием держаться в нем крепко и прямо. Это седло было куплено экс-губернатором Амурской области Николаем Колесовым и вручено Игорю Горевому еще в 2007 году. Главы поселений района пообещали преподнести в комплект к седлу уздечку - для комплекта.

Евгений Седых был избран новым главой Благовещенского района 21 мая 2019 года. Срок его полномочий составит пять лет. На этом посту Седых сменил Сергея Адаменко, который занял должность первого заместителя министра сельского хозяйства Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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