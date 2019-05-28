Амурский депутат попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-28T07:52:35+03:00

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Депутат из Циолковского будет 450 часов махать метлой или выполнять другие общественные работы. А все потому, что повторно попался на пьяном вождении.

Первый раз депутат нарушил закон в ноябре 2017 года. Тогда он отказался от освидетельствования на состояние опьянения, получил 30 тысяч рублей штрафа и лишился прав на управление автомобилем на 1 год 11 месяцев. При этом водительское удостоверение он сдал только в мае 2018 года, а штраф так и не оплатил, уточняют в Благовещенском городском суде.

И вот в августе 2018 года мужчину опять остановила полиция. И вновь он отказался проходить освидетельствование, что по закону равно пребыванию в состоянии опьянения. Виновным себя подсудимый так и не признал, но доказательств было достаточно.

В результате суд назначил депутату наказание - 450 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU