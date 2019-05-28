В Приамурье главбух детдома за несколько лет присвоила 1,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:09 2019-05-28T08:09:08+03:00

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В Приамурье суд признал бывшего главбуха Константиновского центра социальной помощи семье и детям «Росток» виновной в присвоении чужих денег. В течение нескольких лет - с конца октября 2015 года по июль 2018-го - женщина, будучи главным бухгалтером в детском доме, похищала вверенные ей деньги.

Амурчанка сама составляла платежные поручения на оплату хозтоваров, по факту же ничего из этого для детдома не покупалось. Также она составляла платежные поручения на дополнительные выплаты к зарплате. В результате обвиняемая умудрилась присвоить 1,7 миллиона рублей. А это считается особо крупным размером.

- Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил женщине 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной на сумму более 1,7 миллиона рублей, удовлетворен в полном объеме, - сообщает прокуратура Амурской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU