2019-05-28T10:20:42+03:00
Происшествия

В Приамурье задержали полицейских, подозреваемых в избиении человека

Возбуждено уголовное дело, назначена служебная проверка
Полина ОЗЕРОВА
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Следственный комитет в Приамурье возбудил уголовное дело на двух полицейских. Их подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Это случилось в Шимановске. По версии следствия, 25 мая двое сотрудников полиции, находясь в одном из домов на улице Первомайской, избили местного жителя. Причем вместе с ними был еще один мужчина - не сотрудник полиции. Подозреваемых задержали 28 мая и отправили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие будет просить о заключении под стражу.

Как сообщает СУ СК России по Амурской области, правовую оценку действиям третьего мужчины дадут в рамках действующего законодательства. Предварительное следствие по делу против полицейских будет вести отдел по расследованию особо важных дел амурского следственного управления СК.

Между тем на происшествие отреагировали и в полиции.

- Начальником УМВД назначена служебная проверка. Ее проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД. Также материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщает управление МВД России по Амурской области.

Если вину сотрудников установят, то их уволят из органов. Также им не избежать установленного законом наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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