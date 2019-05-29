2019-05-29T02:07:38+03:00
Происшествия

В Приамурье сотрудник Росгвардии спас человека от похищения

Он заметил странную потасовку между пассажирами в машине
Полина ОЗЕРОВА
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Командир ОМОН в Благовещенске спас человека от похищения. Подполковник полиции Сергей С. 27 мая ехал проверить служебный объект, как вдруг заметил машину, в которой происходило что-то странное – потасовка между пассажирами на заднем сидении автомобиля. Сотрудник Росгвардии решил поехать за машиной, чтобы выяснить, что происходит. Заметив преследование, водитель попытался оторваться от него, но ему это не удалось.

Омоновец догнал подозрительное авто и прижал его к обочине. Машина остановилась, оттуда вышли трое неизвестных, а в машине остался избитый мужчина.

«Граждане, вышедшие из автомобиля, предложили сотруднику Росгвардии уехать, пригрозив применить к нему физическую силу, на что подполковник полиции Сергей С. еще раз напомнил, что он сотрудник Росгвардии и сам может применить к ним физическую силу», - сообщается на странице управления Росгвардии по Амурской области в «Инстаграме».

Мужчины все-таки попытались завязать потасовку, но получили достойный отпор: двоих из нападавших удалось задержать, а третий сбежал. Сотрудник Росгвардии вызвал наряд полиции. Задержанных, а также похищенного и избитого ими человека, доставили в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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