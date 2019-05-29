2019-05-29T04:12:34+03:00
Происшествия

В амурской Тамбовке упавший тополь оборвал провода

Без света оставались также жители нескольких сел
Полина ОЗЕРОВА
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28 и 29 мая из-за непогоды был объявлен режим повышенной готовности. Циклон принес с собой в Амурскую область сильный дождь и усиление ветра. В нескольких населенных пунктах отрубало свет из-за падения веток и деревьев на провода ЛЭП. В частности, накануне в селе Тамбовка провода оборвал упавший тополь.

Также на некоторое время отключалась электроэнергия в селах Ивановского, Благовещенского и Свободненского районов, а также в Белогорске. На местах работали бригады «Амурских электрических сетей» - специалисты оперативно устраняли повреждения и восстанавливали подачу электроэнергии в дома амурчан. Об этом сообщается на официальной странице компании в «Инстаграме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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