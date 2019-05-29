2019-05-29T04:43:47+03:00
Общество

Дождь, прошедший в Благовещенске, побил рекорд 1952 года

28 мая в областном центре выпало более половины месячной нормы осадков
Юлия ГОМАН
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Очередной метеорекорд по количеству осадков принес Благовещенску нынешний май. Во вторник, 28 мая, в столице Приамурья выпало 23,4 мм осадков - это больше половины месячной нормы. Ранее самым дождливым этот день был в 1952 году, когда выпало 16,9 мм.

«К тому же рекорд оказался двойным, рекордно низкой была дневная температура: в течение дня столбик термометра не поднимался выше отметки +10,1°. Примерно так же холодно было в 1916-м - +10,4°, но в 2019-м все же холоднее. Как ни парадоксально звучит, такое похолодание принес южный циклон, центр которого ушел сейчас к Хабаровску», - сообщают сотрудники Амурского гидрометцентра у себя в «Инстаграме».

Сильные дожди прошлись по югу и востоку Приамурья, где выпало от 15 до 30 мм осадков. Больше всего «подмочило» Бурейский и Архаринский районы, а вот Тындинскому, Сковородинскому и Магдагачинскому районам с погодой повезло - дожди их обошли стороной, а температура воздуха поднялась до 20-22 градусов со знаком плюс.

Еще одна неприятность, которую амурчанам преподнесла погода, - сильный ветер. Порывы его достигали 20-22 метров в секунду. В некоторых селах упавшие ветки обрывали провода, оставляя людей без света, а в Тамбовке так и вовсе упал целый тополь.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 мая в Благовещенске был побит рекорд по осадкам 80-летней давности. Тот дождь синоптики назвали самым сильным в сезоне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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