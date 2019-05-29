В Благовещенске ребенок-велосипедист оказался под колесами иномарки
ДТП случилось во дворе жилого дома
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В Благовещенске автомобиль марки Nissan Juke наехал на юного велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 мая около 14.30 во дворе жилого дома №269 на улице Зейской. Велосипедист 2010 года рождения получил травмы, сообщает отдел ГИБДД Благовещенска.
Теперь Госавтоинспекция ищет свидетелей и очевидцев инцидента. Любую известную информацию можно сообщать в отделение по исполнению административного законодательства и дознания ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефону 59-46-76, а также в дежурную часть по телефону 42-52-62.
ИСТОЧНИК KP.RU