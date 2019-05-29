У благовещенца отобрали машину за долг в 11 тысяч рублей
В Благовещенске в дежурную часть обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что у него отобрали автомобиль стоимостью 400000 рублей из-за долга на куда более скромную сумму.
Предварительно сообщается, что благовещенец задолжал 11 тысяч рублей. Желая помочь знакомому поскорее получить долг, злоумышленник и отнял у благовещенца машину. Желание помочь и такой своеобразный способ сделать это вылилось в уголовное дело по статье «Грабеж».
Сотрудники уголовного розыска и управления Росгвардии задержали 36-летнего подозреваемого, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Похищенную машину уже вернули владельцу, а расследование уголовного дела еще продолжается. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.
ИСТОЧНИК KP.RU