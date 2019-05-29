У благовещенца отобрали машину за долг в 11 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:39 2019-05-29T07:39:17+03:00

Мужчина чуть не лишился авто за 400000 рублей

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В Благовещенске в дежурную часть обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что у него отобрали автомобиль стоимостью 400000 рублей из-за долга на куда более скромную сумму.

Предварительно сообщается, что благовещенец задолжал 11 тысяч рублей. Желая помочь знакомому поскорее получить долг, злоумышленник и отнял у благовещенца машину. Желание помочь и такой своеобразный способ сделать это вылилось в уголовное дело по статье «Грабеж».

Сотрудники уголовного розыска и управления Росгвардии задержали 36-летнего подозреваемого, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Похищенную машину уже вернули владельцу, а расследование уголовного дела еще продолжается. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU