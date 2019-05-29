Министерство здравоохранения Амурской области осталось без руководителя

СЕГОДНЯ 09:49 2019-05-29T09:49:35+03:00

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Министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин покидается свой пост. 28 мая Андрей Юрьевич написал заявление об уходе. Об этом стало известно сегодня, 29 мая. В министерстве информацию подтвердили, однако получить официальный комментарий Субботина пока не удалось. Кто будет новым министром здравоохранения области пока также не известно.

Андрей Субботин возглавил амурский минздрав в ноябре 2017 года. Андрей Юрьевич имеет высшую квалификационную категорию по специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и «Хирургия», был награжден Почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Российской Федерации».

Экс-министр родился в Благовещенске 13 сентября 1964 года в семье врачей. Окончил в 1988 году Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Врач-лечебник». Трудовой путь начал с должности врача-интерна в городской клинической больнице №1. В разные годы работал на разных должностях в первой горбольнице, был главврачом городской поликлиники №1.

ИСТОЧНИК KP.RU