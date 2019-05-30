Благовещенцев приглашают на уборку Бурхановки

СЕГОДНЯ 04:28 2019-05-30T04:28:29+03:00

Акция приурочена к Дням защиты от экологической опасности

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Сегодня, 30 мая, жители Благовещенска будут убирать мусор на реке Бурхановка. Субботник начнется в 14.30. Навести порядок планируют на участке водоема по улице Горького от Чайковского до Пушкина.

- Уборка проходит в рамках мероприятий приуроченных к Дням защиты от экологической опасности. Данная уборка является стартовой в цикле мероприятий по очистке реки Бурхановка, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

На уборку выйдут студенты Дальневосточного аграрного госуниверситета и Благовещенского политехнического колледжа. Организаторами мероприятия стали молодежный центр «Выбор» при поддержке мэрии и ГСТК.

ИСТОЧНИК KP.RU