В Благовещенске завершается приемка пришкольных и загородных лагерей

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-30T07:19:41+03:00

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В Благовещенске на этой неделе должна завершиться приемка загородных и пришкольных лагерей. Летние каникулы здесь проведут около 4600 детей. Пришкольные лагеря будут открыты на базе 19 школ. Здесь отдохнут около 1300 детей. Для ребят организуют трехразовое питание, культурно-познавательную программу, мастер-классы и экскурсии. Также они смогут ходить в бассейн. Работать пришкольные лагеря будут с 8.00 до 17.30.

Готовность пришкольного лагеря в 25-й гимназии и загородного лагеря имени Гагарина проверила мэр Валентина Калита. Пришкольный лагерь в гимназии - один из самых больших в городе, здесь будет работать две смены. Уже через несколько дней, 3 июня, здесь ждут более сотни юных благовещенцев.

Что касается лагеря имени Гагарина, то, по словам Валентины Сергеевны, он благоустраивается и развивается каждый год. К примеру, в прошлом году здесь сделали спортивную площадку и футбольное поле, а в этом появится новая крытая сцена. 4 июня сюда приедут 200 детей. К слову, путевки раскупили заранее на ближайшие три смены. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

ИСТОЧНИК KP.RU