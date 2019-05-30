На городских клумбах в Благовещенске высадят 450 тысяч саженцев

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-30T08:20:41+03:00

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Несмотря на плохую погоду, в Благовещенске вовсю ведутся работы по благоустройству. В частности, сотрудники ГСТК высаживают цветы на городских клумбах. Порядка семи тысяч квадратных метров клумб украсят этим летом. Планируется высадить около 450 тысяч саженцев, более 15 видов рассады: рудбекия, ирезине, тагетес, разновидности петунии, плющ, папоротник, портулак, канна и другие.

Зацветут в Благовещенске в этом году даже столбы! В качестве эксперимента на столбах по улицам Ленина и Калинина установят конструкции для вертикального озеленения. Их украсят цветочными композициями из петуний.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, всего цветочными композициями украсят 34 общественных объекта в городе. На площади Ленина появятся альпийские горки, цветник у памятника Муравьеву-Амурскому, а также у корабля на новой набережной и в других местах.

ИСТОЧНИК KP.RU