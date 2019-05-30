Губернатор Приамурья Василий Орлов отчитался по итогам работы правительства за прошлый год

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-30T08:38:33+03:00

Также он рассказал, как будут решаться социальные проблемы

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Василий Орлов 30 мая представил отчет по итогам работы правительства Амурской области в 2018 году и рассказал о перспективах развития региона. Выступление губернатора проходило в большом зале Общественно-культурного центра, где собрались депутаты, представители исполнительных и федеральных органов власти, муниципальных образований, РПЦ и бизнеса. Также присутствовали общественники и СМИ.

- Итоги прошедшего года позволяют с уверенностью говорить, что нам удалось обеспечить макроэкономическую устойчивость региона, - заявил Василий Орлов. - Именно она является необходимым условием развития, фундаментом для долгосрочного роста.

Объем валового регионального продукта в прошедшем году сохранился на уровне 2017-го. И, по словам губернатора, к 2024 году он превысит 600 млрд. рублей. Выросли инвестиции в экономику, продолжают расти доходы бюджета. Рассказал Василий Орлов и о развитии Свободного и ЗАТО Циолковский, связанном с работой газоперерабатывающего завода и космодрома.

Большое внимание было уделено теме сельского хозяйства. Губернатор доложил о строительстве новых заводов и о том, что впервые в товарной структуре экспорта Амурской области на первое место вышли продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

Отдельно Василий Орлов остановился на социальной сфере. Ключевая задача здесь - поддержка семей с детьми, ветеранов, инвалидов, иных нуждающихся в государственной помощи граждан. Также губернатор рассказал об успехах в сферах образования, культуры, жилищного строительства, открытости власти народу.

- У нас есть все, чтобы сделать качественный рывок в развитии, стать лидером всего Дальневосточного региона, - так закончил Василий Орлов свое выступление.

ИСТОЧНИК KP.RU