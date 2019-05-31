Два дня в Благовещенске не будут продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 07:01 2019-05-31T07:01:31+03:00

Ограничение на продажу алкогольной продукции вводятся в городе на 1 и 2 июня

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1 июня – День защиты детей, согласно городским правилам, алкоголем торговать в этот день в Благовещенске будет нельзя вообще. Раздобыть спиртное можно будет только в барах.

Ограничения на продажу алкоголя будут действовать и 2 июня, в День города.

- Запрещена розничная продажа алкогольной продукции за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий, проводимых (организуемых) органами государственной власти области, органами местного самоуправления, в местах их проведения, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров, - уточняют в пресс-службе мэрии Благовещенска.

Праздничные мероприятия в центре города начнутся с 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU