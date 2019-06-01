811 амурских детей получили путевки в детский сад «случайно»

СЕГОДНЯ 03:40 2019-06-01T04:13:18+03:00

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Вчера, 31 мая, автоматизированная информационная система Правительства Амурской области дала сбой. Из-за ошибки были разосланы недостоверные сведения о том, что 811 маленьких амурчан получили место в детском садике в этом году. Об этом сообщила администрация Благовещенска.

- Просим родителей (законных представителей) отнестись с пониманием к возникшей ситуации. Всю информацию по результатам технически завершенной работы можно получить на сайте: http://complect.amurobl.ru/forms/dou/queue-number/,- говорится в послании мэрии.

Сейчас ведутся работы по устранению сбоя в системе. Номер очереди и статус каждого дошкольника будут восстановлены.

ИСТОЧНИК KP.RU