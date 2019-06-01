Один погиб, десять пострадали: перед Свободным произошло страшное ДТП

СЕГОДНЯ 04:12 2019-06-01T04:32:30+03:00

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Вчера, 31 мая, в 18:00 в Свободненском районе произошло жесткое ДТП. Столкнулись автомобили УАЗ и SsangYong Istana. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

В Управлении ГИБДД по Амурской области эту информацию подтвердили.

- В результате столкновения один человек погиб, десять - пострадали. Четверо из пострадавших - дети, - рассказала начальник отделения пропаганды ГИБДД Амурской области Мария Забыкина.

На данный момент полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU