Один погиб, десять пострадали: перед Свободным произошло страшное ДТП
Четверо из пострадавших - дети
Социальные сети
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Вчера, 31 мая, в 18:00 в Свободненском районе произошло жесткое ДТП. Столкнулись автомобили УАЗ и SsangYong Istana. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.
В Управлении ГИБДД по Амурской области эту информацию подтвердили.
- В результате столкновения один человек погиб, десять - пострадали. Четверо из пострадавших - дети, - рассказала начальник отделения пропаганды ГИБДД Амурской области Мария Забыкина.
На данный момент полицейскими устанавливаются подробности и обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU