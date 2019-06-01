Полицейские из Шимановска проведут под стражей два месяца, чтобы не мешать расследованию

СЕГОДНЯ 04:52 2019-06-01T04:52:46+03:00

По закону им грозит до десяти лет лишения свободы

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Суд избрал меру пресечения полицейским, подозреваемым в избиении человека. С таким ходатайством обратился следователь по особо важным делам. В судебном заседании его поддержали.

Двое полицейких отдела МО МВД России «Шимановский» подозреваются в совершении тяжкого преступления, еще один - в его пособничестве. Закон гласит. что за такое злодеяние правоохранители могут отправиться за решетку на срок до десяти лет.

Кроме того, суд предполагает, что если избрать преступникам более мягкую форму пресечения, они могут скрыться от следствия, оказать давление на участников делопроизводства, уничтожить улики или еще как-то мешать расследованию.

Суд постановил заключить всех троих под стражу на два месяца, то есть до 28 июля 2019 года.

Напомним, 25 мая в МО МВД России «Шимановский» поступило сообщение о том, что сотрудники полиции избили гражданина. Была назначена проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU